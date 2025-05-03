В пресс-службе акима Костаная прокомментировали задымление. По адресу ул. Кобланды батыра, 31/1, произошло возгорание в...
В поселке Карабалык Костанайской области при обслуживании канализационных коммуникаций двое мужчин, спустившись в септик, почувствовали себя плохо, предположительно из-за воздействия токсичных испарений.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Ситуация требовала срочных и скоординированных действий. Используя лестницу, спасатели извлекли работников из септика.
Мужчины были переданы сотрудникам медицинской службы.
Участившиеся случаи взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси вызывают серьезную обеспокоенность. С начала текущего...
В Казахстане собираются ввести прогрессивное налогообложение для обладателей высоких зарплат. Подробности рассказал первый вице-министр нацэкономики...
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