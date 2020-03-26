Надземный пешеходный переход, пешеходные ограждения, светофор – установят в городе Костанае

Полицейские совместно с местными исполнительными органами провели обследования расположения пешеходных переходов в Костанае, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области

Для улучшения организации дорожного движения и обеспечения безопасности в областном центре принято решение демонтировать пешеходные переходы, не отвечающие требованиям Правил применения дорожных знаков.

Как отмечают сотрудники дорожно-технической инспекции УП г Костаная, это участки дорог, где транспортный поток увеличен либо движение пешеходов имеют эпизодический характер.

Так, планируется установить светофорный объект на пересечении улиц Маяковского-Фролова. Пешеходные ограждения, для исключения возможности перехода пешеходов в неустановленном месте — на улицах Маяковского, остановка «Университет» и Каирбекова на пересечении с ул.Абильсай (ул. Казахская). Надземный пешеходный переход — по проспекту Абая, остановка «КЖБИ».

Список пешеходных переходов, подлежащих демонтажу:

1) по ул. Карбышева остановка «Лесоторговая база», так как расположены смежные автобусные остановки;

2) по ул. Маяковского остановка «Университет» с установкой пешеходных ограждений;

3) по ул. Маяковского остановка «Дуис»;

4) по ул. Маяковского напротив д. 84 (в районе скоростомера),

5)по ул. Маяковского пересечение с ул. Фролова (с установкой светофорного объекта);

6) по ул. Каирбекова пересечение с ул. Абильсай (ул. Казахская), с установкой пешеходных ограждений;

7)по ул. Каирбекова пересечение с ул. Пригородное, напротив АЗС «KST Trade»;

8) по ул. Каирбекова д.397, напротив детского дома;

9) по ул. Амангельды (в районе д.76 в направлении пр. Абая);

10)по пр. Абая ост. «КЖБИ» (с установкой надземного пешеходного перехода).

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