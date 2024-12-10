В Костанае хотят построить путепровод по улице Дощанова — улица Достык. Чиновники приступают к проектированию. Об этом на встрече жителей Костаная с акимом области сообщил глава областного центра Марат Жундубаев.

По словам аким Костаная, этот проект позволит улучшить транспортные потоки.

«Проект позволит разгрузить магистральные сети — это микрорайоны «Береке», «Алтын Арман», «Юбилейный», «Второй Костанай». Всё это связано с этим проектом. Этот проект дорогостоящий. Сейчас, конечно, говорить преждевременно, но после того, как проект пройдет госэкспертизу, я думаю, там более 20 млрд тенге будет. Он полкилометра будет занимать. Но он нужен. Потому что сейчас, даже дополнительную дорогу мы построили между микрорайоном «Аэропорт» и «Береке», она не справляется. Там и поезда ходят и маневровые. Поэтому дорога нужна будет. Но она потребует дальнейшего расширения на ул.Достык и с расширением до ул.Промышленной», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

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