Наехал на бордюр. Мотоциклист сегодня погиб в Костанае — видео

Кадр из видео
Видео с камеры регистратора и информацию о происшествии нам сообщили очевидцы. В пресс-службе департамента полиции Костанайской области подтвердили факт и сообщили, что ДТП случилось сегодня в населенном пункте Амангельды.
«Мотоциклист не справился с управлением и совершил наезд на бордюр. В результате ДТП водитель скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
В настоящее время начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека».
Полиция призывает участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и безопасности при вождении.
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