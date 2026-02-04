В Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Как сообщили в полиции, 3 февраля около 8:10 на пульт 102 поступило сообщение о наезде на человека на улице Леонида Беды.

По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля Audi, двигаясь в сторону улицы Мауленова , совершил наезд на 50-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию Костанайская городская больница.

По факту происшествия сотрудниками полиции собран первоначальный материал для принятия процессуального решения. Автомобиль Audi водворён на специализированную стоянку.

