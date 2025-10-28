В Костанае заведено уголовное дело после наезда грузовика на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

27 октября в Костанае на улице Садовой произошёл смертельный наезд на пешехода.

По данным полиции, водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь задним ходом и не убедившись в безопасности манёвра, сбил 67-летнюю женщину.

Пострадавшая скончалась от полученных травм.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Платёж за соседа? Новые правила водоснабжения вступают 1 ноября 2025 Министерство промышленности и строительства РК утвердило новую методику учёта объёмов водоснабжения и водоотведения. Главным ориентиром...

"Видим каждый рубль": Нацбанк расширяет отчётность обменников Национальный банк предложил обновить правила для уполномоченных банков и обменных организаций. Цель — повысить прозрачность...

В Костанае скончался основатель Муниципального духового оркестра Алексей Губенко О кончине Алексея Алексеевича Губенко, почётного гражданина Костаная и создателя Муниципального духового оркестра, сообщается на...