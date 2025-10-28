В Костанае заведено уголовное дело после наезда грузовика на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
27 октября в Костанае на улице Садовой произошёл смертельный наезд на пешехода.
По данным полиции, водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь задним ходом и не убедившись в безопасности манёвра, сбил 67-летнюю женщину.
Пострадавшая скончалась от полученных травм.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
