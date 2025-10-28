USD 538.13 EUR 624.88 RUB 6.64

Наезд при манёвре: в Костанае погибла 67-летняя женщина

— Сегодня, 09:02
Изображение для новости: Наезд при манёвре: в Костанае погибла 67-летняя женщина

alau.kz

В Костанае заведено уголовное дело после наезда грузовика на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

27 октября в Костанае на улице Садовой произошёл смертельный наезд на пешехода.

По данным полиции, водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь задним ходом и не убедившись в безопасности манёвра, сбил 67-летнюю женщину.

Пострадавшая скончалась от полученных травм.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.