Нагима Сулейменова — Память о Великой Отечественной войне

БАБУШКЕ НАГИМЕ СУЛЕЙМЕНОВОЙ

( Матери Героине – труженнице тыла

Сулейменова Салтанат Хамитовна, Студентка 3 курса,

Вспоминаю Бабушку свою,

Мать Героинью милую мою!

Внесла свой вклад в Великую войну,

Работая без устали в тылу…

Ждала с войны мужа командира,

Чтобы с фронта живым пришел молилась…

Пахала в поле, зерно возила,

Тогда ей, 18 лет было!

Хотя нету Бабушки милой…

Ее голос я слышу во сне!

Ласковые, нежные руки,

Гладять меня по спине…

Маленькая, милая Бабушка моя,

Не забуду Вас я никогда…

Всех женщин Мира, маму и отца,

С днем Победы поздравляю я!!!

Желаю синеву мирного неба,

Большого урожая, золотистого хлеба!

Чтобы дружба была навсегда,

И процветала Родина моя!

Очаг семейный процветал,

Огонь любви не пропадал!

Уважения, традиции народа, Навеки каждый сохронял!

Чтобы в Мире стабильность была,

И дети беспечно гуляли!

Чтобы солнце светила всем,

И Мечты в вашей жизни сбывались!

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