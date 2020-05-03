Нагима Сулейменова — Память о Великой Отечественной войне

COVID-2019 в Казахстане
3877 - зарегистрированно
1000 - выздоровевших
26 - летальных случаев
50 - в Костанайской области
БАБУШКЕ НАГИМЕ СУЛЕЙМЕНОВОЙ
( Матери Героине – труженнице тыла
Сулейменова Салтанат Хамитовна, Студентка 3 курса,
Вспоминаю Бабушку свою,
Мать Героинью милую мою!
Внесла свой вклад в Великую войну,
Работая без устали в тылу…
Ждала с войны мужа командира,
Чтобы с фронта живым пришел молилась…
Пахала в поле, зерно возила,
Тогда ей, 18 лет было!
Хотя нету Бабушки милой…
Ее голос я слышу во сне!
Ласковые, нежные руки,
Гладять меня по спине…
Маленькая, милая Бабушка моя,
Не забуду Вас я никогда…
Всех женщин Мира, маму и отца,
С днем Победы поздравляю я!!!
Желаю синеву мирного неба,
Большого урожая, золотистого хлеба!
Чтобы дружба была навсегда,
И процветала Родина моя!
Очаг семейный процветал,
Огонь любви не пропадал!
Уважения, традиции народа, Навеки каждый сохронял!
Чтобы в Мире стабильность была,
И дети беспечно гуляли!
Чтобы солнце светила всем,
И Мечты в вашей жизни сбывались!