По итогам проведенной работы за период 2024 года выявлено и направлено департамент по управлению земельными ресурсами по Костанайской области материалы по 111 земельным участкам общей площадью 4,1 гектара для проведения проверок на соблюдение действующего законодательства РК.

По 62 участкам факты нарушений подтверждены, собственники привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 3,2 млн. тенге, из которых взысканы в доход государства 2,3 млн. тенге.

Вместе с тем аким Костаная высказался по поводу установки киосков в центре Костаная.

«В прошлом году в Сити-центре, сколько мы обращались, есть установленный срок. Мы обращаемся, в течение месяца смотрим, Земельный комитет потом выезжает. Проходит время. Что делают, другими словами не назовешь, наглецы некоторые. Они выставляют там свои киоски. И говорят «Судитесь с нами». Просто подключаются к чему-то. Не имеют разрешения на землю, ничего. Говорит «Вы нарушаете мои права. В суд подавайте». Понятно, что он понимает, пока суть, да дело 3-4 месяца пройдет. С таким мы в прошлом году сталкивались. Наша позиция такова — если он установил незаконно, надо вывозить его на штрафстоянку. И пускай он потом судится. Если он считает, что он прав. Почему мы должны идти на поводу у тех людей, которые нарушают сами закон, зная прекрасно об этой, и «ставят» такую ситуацию и потом начинают жаловаться в прокуратуру — вот аким превышает свои полномочия, воспрепятствование предпринимательской деятельности. А где она, предпринимательская деятельность? Законная? Пожалуйста. Тут должна быть жёсткая позиция власти. Мы для всех не можем быть хорошими», — отметил глава Костаная.