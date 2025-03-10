В Костанайской области идет подготовка к паводковому периоду.

Акимат совместно с ДЧС Костанайской области проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с паводками. Об этом сообщает управление общественного развития области.

В городах и районах очищают территории от снега, проводят работы по прочистке ливневых канализаций и арычных систем, а также укрепляют дамбы и проводят обвалование.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к этим мерам и по возможности очистить дворовые территории от снега. В дальнейшем его организованно вывезут коммунальные службы.

Для мониторинга ситуации и проведения превентивных мероприятий в город Аркалык, а также в Карасуский, Амангельдинский и Джангельдинский районы прибыли группировки спасателей и военнослужащих МЧС.

Все эти меры носят профилактический характер и направлены на безопасность жителей.

Важно доверять только официальной информации.

Если у вас есть вопросы о паводковой обстановке, можно обратиться в Оперативный штаб по координации противопаводковых мероприятий по телефону: