В Костанайской области идет подготовка к паводковому периоду.
Акимат совместно с ДЧС Костанайской области проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с паводками. Об этом сообщает управление общественного развития области.
В городах и районах очищают территории от снега, проводят работы по прочистке ливневых канализаций и арычных систем, а также укрепляют дамбы и проводят обвалование.
Жителей региона просят с пониманием отнестись к этим мерам и по возможности очистить дворовые территории от снега. В дальнейшем его организованно вывезут коммунальные службы.
Для мониторинга ситуации и проведения превентивных мероприятий в город Аркалык, а также в Карасуский, Амангельдинский и Джангельдинский районы прибыли группировки спасателей и военнослужащих МЧС.
Все эти меры носят профилактический характер и направлены на безопасность жителей.
Важно доверять только официальной информации.
Если у вас есть вопросы о паводковой обстановке, можно обратиться в Оперативный штаб по координации противопаводковых мероприятий по телефону:
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.