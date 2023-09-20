Наградили водителя такси, который помог предотвратить мошенничество в Костанайской области

Таксиста, вернувшего пенсионерке 3 миллиона тенге, наградили в полицейские. Серик Нагашибаев помог предотвратить мошенничество.

На днях мужчина получил заявку о перевозке в Рудный сумки с вещами. Заказчица по телефону попросила его подняться к бабушке, у которой, якобы, она оставила сумку. За услугу Серику предложили 8 тысяч тенге. Мужчину насторожило, что пожилая женщина во время передачи сумки постоянно говорила с кем-то по телефону. В дороге таксист, заподозривший неладное, решил проверить сумку, и обнаружил в ней три миллиона тенге. Эти деньги старушка собрала после звонка мошенников под видом попавшей в беду дочери. Серик вызвал полицию, вся сумма была возвращена владелице. Серика Нагашибаева отметили полицейские, вручили ему наручные часы с символикой МВД и благодарственное письмо от начальника департамента полиции региона Ерлана Файзуллина.

В мероприятии приняли участие начальник отдела полиции города Лисаковска Казбек Бисембаев, прокурор города Лисаковска Ермек Шуакпаев, а также председатель Совета ветеранов Алмат Батпанаев.

— Такой поступок говорит о том, что общество стало активно участвовать в вопросах обеспечения правопорядка. Это главный принцип проекта Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы. Благодаря бдительности Серика Нагашибаева удалось предотвратить совершение тяжкого преступления – мошенничества, — отметил начальник отдела полиции города Лисаковска Казбек Бисембаев.

Серик Нагашибаев отметил, что каждый из нас не должен быть в стороне, когда сталкивается с чужой бедой.

— Пока мы помогаем друг другу — будет порядок. Важно быть внимательным. Когда увидел пенсионерку, которая рассказала, что ей надо передать вещи для дочери, попавшей в беду, меня это насторожило, эти опасения были не напрасными. Вместе с вещами женщина собиралась отдать 3 миллиона тенге. Может этот пример поможет и другим не стать жертвой мошенников, — поделился горожанин.

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