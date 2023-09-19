Таксист вернул пенсионерке три миллиона. Почему не удалось задержать мошенников, рассказали полицейские

Житель Лисаковска Серик Нагашибаев иногда подрабатывает частным извозом. 14 сентября, через приложение ему поступила заявка о перевозке в Рудный сумки с вещами, за восемь тысяч тенге.

Мужчина согласился, и связался с заказчицей, судя по голосу, молодой женщиной.

«Там квартира. Говорит: «Бабушка не может спуститься, — инвалид. Вы можете подняться»? «Хорошо, поднимусь», — говорю. Поднялся. Бабушка сумку приготовила. Она сказала: «Курьер»? «Да, курьер». Сумку забрал. Девушка твердила, что два дня назад была у бабушки, что вещи забыла. «Мне срочно вещи надо», — рассказывает водитель такси Серик Нагашибаев.

Мужчина отправился в путь, однако по дороге его начали терзать сомнения из-за странного поведения отправительницы, которая постоянно во время его визита разговаривала по телефону, и из-за стоимости заказа. Мужчина решил убедиться в законности посылки. Проверку сумки он даже снял на камеру мобильного телефона.

О деньгах мужчина сообщил полицейским. Как выяснилось мошенники разыграли известный уже многим сценарий.

«Сообщили, якобы, о том, что её дочь совершила ДТП, и, нужны деньги, чтобы никакого дела не было. Бабушка испугалась, как обычно, собрала все свои деньги, и передала мошенникам, через водителя такси», — сообщил старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП Лисаковска Ерсаин Исмаганбетов.

Как выяснилось, такси вызвали сами злоумышленники. Они же все время продолжали разговаривать с пенсионеркой по телефону, чтобы она не перезванивала дочери, и не звонила в полицию. Поэтому выйти на их след, или задержать курьера, который должен был встретить посылку в Рудном, оперативникам не удалось.

«Бабушка проболталась по телефону, что пришли сотрудники, и уже злоумышленники перестали выходить на связь с бабушкой. Конечный адрес был проверен, но…», — сказал оперуполномоченный УКП ДП Костанайской области Даурен Нугуманов.

В итоге деньги, в присутствии полиции, были переданы Сериком Нагашибаевым дочери пенсионерки, за что женщина поблагодарила бдительного мужчину. Насколько нам известно, в областном департаменте полиции решается вопрос о поощрении Серика.

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