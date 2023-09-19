USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Таксист вернул пенсионерке три миллиона. Почему не удалось задержать мошенников,…

Таксист вернул пенсионерке три миллиона. Почему не удалось задержать мошенников, рассказали полицейские

Кадр из видео

Житель Лисаковска Серик Нагашибаев иногда подрабатывает частным извозом. 14 сентября, через приложение ему поступила заявка о перевозке в Рудный сумки с вещами, за восемь тысяч тенге.

Мужчина согласился, и связался с заказчицей, судя по голосу, молодой женщиной.

«Там квартира. Говорит: «Бабушка не может спуститься, — инвалид. Вы можете подняться»? «Хорошо, поднимусь», — говорю. Поднялся. Бабушка сумку приготовила. Она сказала: «Курьер»? «Да, курьер». Сумку забрал. Девушка твердила, что два дня назад была у бабушки, что вещи забыла. «Мне срочно вещи надо», — рассказывает водитель такси Серик Нагашибаев.

Кадр из видео

Мужчина отправился в путь, однако по дороге его начали терзать сомнения из-за странного поведения отправительницы, которая постоянно во время его визита разговаривала по телефону, и из-за стоимости заказа. Мужчина решил убедиться в законности посылки. Проверку сумки он даже снял на камеру мобильного телефона.

О деньгах мужчина сообщил полицейским. Как выяснилось мошенники разыграли известный уже многим сценарий.

«Сообщили, якобы, о том, что её дочь совершила ДТП, и, нужны деньги, чтобы никакого дела не было. Бабушка испугалась, как обычно, собрала все свои деньги, и передала мошенникам, через водителя такси», — сообщил старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП Лисаковска Ерсаин Исмаганбетов.

Как выяснилось, такси вызвали сами злоумышленники. Они же все время продолжали разговаривать с пенсионеркой по телефону, чтобы она не перезванивала дочери, и не звонила в полицию. Поэтому выйти на их след, или задержать курьера, который должен был встретить посылку в Рудном, оперативникам не удалось.

«Бабушка проболталась по телефону, что пришли сотрудники, и уже злоумышленники перестали выходить на связь с бабушкой. Конечный адрес был проверен, но…», — сказал оперуполномоченный УКП ДП Костанайской области Даурен Нугуманов.

В итоге деньги, в присутствии полиции, были переданы Сериком Нагашибаевым дочери пенсионерки, за что женщина поблагодарила бдительного мужчину. Насколько нам известно, в областном департаменте полиции решается вопрос о поощрении Серика.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Агрессивное вождение и грубость. Аким города озвучил жалобы костанайцев
Следующая новость

В получении взятки подозревается директор Костанайского областного представительства АО «Продкорпорация»