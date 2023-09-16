Сделал доброе дело. Благодаря бдительности водителя такси 3 миллиона остались у пенсионерки

14 сентября в городе Лисаковск водитель такси Серик Нагашибаев получил заявку от женщины, которая сообщила, что необходимо забрать сумку с вещами с адреса в городе Лисаковск и доставить ее в Рудный. Женщина указала сумму доставки в 8 тысяч тенге.



Посылку водителю такси передала 80-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ее дочь попала в беду и ей срочно надо доставить вещи.

Серику Нагашибаеву показались подозрительными сумма доставки и он обратился в полицию.

Пенсионерка собиралась передать мошенникам 3 млн тенге, через такси, которое ей вызвали сами злоумышленники.

Сотрудники криминальной полиции Диас Рахметов и Ерканат Рахимов вернули деньги пенсионерке, сообщив, что с ее дочерью все в порядке.

Полиция проводит оперативно розыскные мероприятия по установлению лиц, которые пытались совершить мошенничество.



Дочь пенсионерки Елена Кононюк выразила благодарность.

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