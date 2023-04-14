Нагрузка большая. От чего откажутся в школах, прокомментировали костанайские учителя

Министерство просвещения страны подготовило очередной пакет изменений и предлагает их обсудить жителям страны на сайте «Открытые НПА».

На этот раз речь идет об исключении иностранного языка из программы обучения второклассников. Напомним, что с этого учебного года его уже перестали изучать в первом классе.

«Для чего это делается, для того чтобы ученики начальных классов лучше усвоили родной язык и могли уже в третьем классе со сформированными знаниями приступить к изучению английского языка. Так в этом году английский язык был отменен для изучения в первых классах», — объясняет пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Такие изменения костанайские педагоги считают положительными. Отмечая, что действительно для первоклашек нагрузка в виде изучения сразу трех языков была слишком большой. У многих детей не велик запас слов на родном языке и плохо сформированная артикуляционная база, говорит Ирина Кривоносова.

«То есть он может не произносить некоторые звуки в русском языке, в казахском, а мы пытаемся ввести специфику английского языка и это тоже сложность. И я думаю, введение английского языка в третьем классе будет иметь положительную динамику. У ребенка будет пространственное мышление на родном языке, у ребенка будет хорошая база построения языков», — говорит учитель английского языка школы-лицея №2 Костаная Ирина Кривоносова.

Объединенное — разделить. Так можно сказать об еще одном новшестве, которое также предлагают внедрить со следующего учебного года. Предмет художественный труд появился в результате решения министерства в 2016 году, объединил он в себе два урока — изобразительное искусство и трудовое обучение. Теперь это снова будут два отдельных предмета.

«Сейчас дети поступают по закону с шести лет в школу. Они очень маленькие. Им, конечно, не хватает этого времени, чтобы отдохнуть. Ну, все мы знаем, что левое полушарие отвечает за логику, то есть на математике дети размышляют, думают, решают. А на уроке трудового обучения они могут отдохнуть, то есть включается правое полушарие», — говорит учитель начальниых классов школы-лицея №2 Костаная Марина Лепухина.

Обсудить изменения и внести свои предложения в проект очередного приказа министерства просвещения страны могут все желающие казахстанцы до 24 апреля на сайте «Открытые НПА».

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