Нагрузка будет серьезная. Движение автотранспорта будет закрыто из-за строительства моста в Костанае

Уже несколько месяцев на Корейском мосту вблизи областного центра ведутся строительные работы. Этот мост был возведен в 1973 году и до этого момента он ни разу не ремонтировался, сообщает alau.kz

Проект не дешевый, на новый мост с увеличением полос движения, а так же демонтаж части старого моста и возведение дамбы запланировано свыше 4 млрд тенге. С четверга, то есть с 20 мая, движение по этому направлению закрывается.

«Просим костанайцев и гостей города заранее планировать свои маршруты на автомобилях, выбрав направления объезда участка перекрытия, во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах, учитывая увеличения нагрузки на Большой мост», — предупредил пресс-секретарь акима Костаная Самат Жандильдин. Нагрузка, и правда, будет серьезная. Возможно, будут возникать сложности по движению по кольцу, в котором соединяются дороги из Заречного, Тобыла и Мичурино, с выездом на Большой мост. И здесь очень многое будет зависеть от культуры поведения самих водителей. Чиновники подчеркивают, в рамках строительства автомобильного моста через реку Тобол движение будет закрыто для всех видов автотранспорта, в том числе и автобусов. К примеру, маршрут для дачного общества имени Темирязева. «Также будет изменено движение маршрута, также с 20 мая, через большой мост», — сообщил Самат Жандильдин. Ограничение движения по Корейскому мосту будет длиться все лето, планируемая дата запуска нового моста 1 ноября текущего года. Хотя изначально строители говорили о полугодовом закрытии движения. Кстати, ширина нового моста увеличится вдвое. Кроме того, мост будет прямым, без пока существующего резкого поворота.

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