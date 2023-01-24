Нагрузка увеличилась на десятки часов. Костанайские родители против сокращения каникул

Сегодня в управлении образования Костанайской области состоялась встреча с родителями. Вопрос, который обсуждали на встрече, увеличение учебного года и сокращение каникул.

Перед присутствующими выступили родителя разных профессий, который досконально изучили проект министерства просвещения РК. Выступила врач, юрист. Родители представили исследования учёных, показывающие к чему могут привести увеличение учебного года и сокращение каникул. Начинаться учебный год, согласно проекта, будет 20 августа и завершаться 31 мая.

«Движение для ребёнка- это абсолютное условие для нормального развития ребенка. Если мыщцы ребенка пребывают в обездвиженном состоянии, тем более в напряженно-зажатом состоянии чему способствует кабинетно-урочная модель образовательного процесса в школах, работа мозга вообще заклинена. Наукой установлено, что для нормального всестороннего развития ребенка необходимо постоянное поступление стимулов из внешней среды через органы его чувств. Мы знаем, что основная тяжесть падает на орган зрения и на позвоночник. Наибольшие сдвиги, согласно исследованиям, произошли у школьников-северян. А у нас, как вы знаете преобладает не совсем солнечная погода», — отметили на встрече.

Родители проанализоровали проект приказа министра об установлении сроков начала и завершения учебного года.

«Что касается альтернативного срока с 20 августа по 31 мая. В проекте говорится, что данный срок могут выбрать международные, пилотные школы и другие. В документе не указали, что означает «пилотная» школа. В данном случае теоретически можно отнести любую школу, где реализуют пилотные прокеты. Понятие «другие» школы. Сюда вообще все школы могут войти. Мы хотим убрать эти понятия», — было сказано на встрече.

Также родители школьников напомнили, что ранее изменения сроков учебы и каникул мотивировали тем, что учебная нагрузка будет снижена.

«Но по факту выяснилось, что нагрузка наоборот увеличена у учащихся 5 классов на 10 часов, в 7 классах на 50 часов, в 8 классах на 18, в 9-ых на 72 часа. Снижена нагрузка для 1-4 классов. По факту

На встрече также были зачитаны отрывки из документа, который решает судьбу детей.

«Мы не добились информации, кто автор данного документа. Мы не понимаем, почему в абцацах употребляют такие фразы, как «обучение студентов», «каждый штат вправе». Какой штат, какие студенты? То есть текст просто скопирован откуда-то. Есть абзацы вообще без знаков препинания, просто набор слов. Документ написан безграмотно. Как понимать логический смысл данного текста. Также почему за основу берут исследования обучения учащихся из других стран, это нигерийские деревни, Мексика, Пакистан, Африку. Какое отношение эти исследования имеют к Казахстану? И это документ, который решает судьбу наших детей», — отметили родители.

Продолжение встречи мы опишем в наших материалах завтра.

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