По итогам I квартала 2025 года 1940 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 1957 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты населения РК.
За назначением выплаты из двух источников — республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд обратились 128 человек, из них назначено 127 получателям.
Одному обратившемуся за специальной социальной выплатой отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям, также заявления от 16 граждан находятся на стадии рассмотрения.
Кроме того, 74 гражданина ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний и еще 50 граждан не ответили на СМС-сообщение.
В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.
Обязательными условиями для назначения специальной соцвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на более легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.
Средний размер выплаты составил более 208 тысяч тенге.
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