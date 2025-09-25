Во втором квартале текущего года расходы казахстанских семей на здравоохранение составили 28,8 тыс. тг в среднем на домашнее хозяйство — на 6,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2024-го, сообщает alau.kz со ссылкой на Energyprom.

Как менялись цены на фармацевтические препараты? По итогам августа текущего года они выросли на 1,5% за месяц и на 9,9% в годовом выражении.

Среди тех лекарств, по которым Бюро национальной статистики АСПиР РК ведёт регулярный мониторинг, в месячной динамике сильнее всего подорожали активированный уголь на 10,7%, ацетилсалициловая кислота на 4,1%, «Но-шпа» на 4%, «Канефрон Н» на 3,8%, «Корвалол» на 3,3%, спрей «Аквалор Форте» на 2,5% и «Смекта» на 1,6%.

При этом не все препараты продемонстрировали удорожание: капли «Фенистил Нью» стали дешевле на 0,1%, «Флемоксин Солютаб» — на 0,3%, «Супрастин» — на 0,4%, «Ренни» — на 0,8%, «Ацикловир» — на 1,5%.

В годовой динамике сильнее всего выросли в цене «Корвалол» (на 29,8%), «Канефрон Н» (на 28,1%), активированный уголь (на 24,6%), ацетилсалициловая кислота (на 20,8%), «Ацикловир» (на 17%), «Супрастин» (на 15,1%) и «Энап» (на 13%). Дешевле за год стал только «Нурофен», цена на который снизилась на 0,7%.

