Найден. Погиб. О пропавшем мужчине в Костанайской области сообщили полицейские

Отвечая на запрос СМИ в ДП Костанайской области сообщили, что заявление о розыске жителя Костанайского района, города Тобыл Юрия Юрьевича, поступило в полицию 26 октября.

Его брат сообщил, что он ушел из дома 22 октября и не вернулся.

Полиция начала поисковые мероприятия.

28 октября в районе Корейского моста был обнаружен труп без вести пропавшего, без видимых признаков насильственной смерти.

В настоящее время назначены экспертизы, после проведения которых, будет принято процессуальное решение.

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