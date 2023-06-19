Найден. Погиб. Обнаружено тело пропавшего мужчины в Костанайской области

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По факту без вести пропавшего в Аркалыке 42-летнего мужчины, в ДП Костанайской области сообщают, что в полицию заявление о его пропаже поступило 30 мая.
Для установления его места нахождения были задействованы полицейские и сотрудники ОЧС Аркалыка, а также неравнодушные волонтеры, которыми были организованы всевозможные мероприятия, в том числе и прочесывание местности с использованием дрона.
«14 июня, в ходе розыскных мероприятий в одном из водоемов, расположенных вблизи дачного массива СО «Север» , был обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти, который предположительно утонул. В настоящее время, для установления причины смерти, проводятся соответствующие экспертизы», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.