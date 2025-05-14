Информацию распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Дос».

Поиски пропавшего без вести молодого жителя Костанайской области велись шесть дней. Житикаринец Евгений Кузьмин, 2000-ого года рождения, 7-ого мая находился в одном из баров города. Молодой человек вышел из него около трех часов ночи и пропал.



Как сообщает инстаграм аккаунт @gazetakm, сегодня в ходе подводных поисковых работ было обнаружено тело Евгения Кузьмина. Оно находилось в реке, примерно в 20 метрах от берега, на глубине около 3,5 метров.

По факту проводится следственно-оперативная работа. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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