Информацию распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Дос».
Поиски пропавшего без вести молодого жителя Костанайской области велись шесть дней. Житикаринец Евгений Кузьмин, 2000-ого года рождения, 7-ого мая находился в одном из баров города. Молодой человек вышел из него около трех часов ночи и пропал.
Как сообщает инстаграм аккаунт @gazetakm, сегодня в ходе подводных поисковых работ было обнаружено тело Евгения Кузьмина. Оно находилось в реке, примерно в 20 метрах от берега, на глубине около 3,5 метров.
По факту проводится следственно-оперативная работа. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.
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