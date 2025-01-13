Начальник розыска департамента полиции по Костанайской области сообщил, что в рамках поисковых мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавшего жителя посёлка Тобол района Б.Майлина была создана поисковая группа.

В ходе поисковых работ на территории железобетонного завода, расположенного в поселке Новоильиновка района Беимбета Майлина, был обнаружен труп. По предварительной информации, на теле отсутствуют признаки насильственной смерти.

В настоящее время начаты следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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