Найден, пропавший в Костанае, подросток

Одного из разыскиваемых подростков нашли костанайские полицейские, сообщает пресс-служба ДП.

Сотрудниками криминальной полиции области и Аулиекольского района совместно с волонтерами найден без вести пропавший Роман Рапп. 15-летний подросток был установлен в Костанае около 19.00 часов 23 апреля.

21 апреля около 18.00 часов он ушел из дома в селе Аманкарагай и до настоящего времени местонахождение его было неизвестно. Ранее неоднократно уходил. Состоит на профилактическом учете в отделе полиции района.

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