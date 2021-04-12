Найдена девочка. Рассылку в Whatsapp прокомментировали в ДП Костанайской области

Сегодня костанайцы неоднократно прислали сообщение о найденной девочке. Массово рассылают друг другу. Десятки прислали на редакционный номер и в директ Инстаграма.

В сообщении прикреплена фотография, на которой изображена девочка. В тексте сообщения говорится, что её нашли в районе «ГАИ».

«Найдена в районе девочка в районе ГАИ. Говорит, что зовут Арина 4 года, маму зовут Ира, а папу Коля, разошлите по группам может кто узнает», — говорится в тексте сообщения.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«Данное сообщение не имеет отношения в Костанайской области. В полицию о потере ребёнка никто не обращался. Никаких заявлений не поступало», — сообщили в пресс-службе ДП. Оказалось, что данная рассылка «пришла» из России.

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