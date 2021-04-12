Найдена девочка. Рассылку в Whatsapp прокомментировали в ДП Костанайской области

Фото из мессенджера whatsapp
Сегодня костанайцы неоднократно прислали сообщение о найденной девочке. Массово рассылают друг другу. Десятки прислали на редакционный номер и в директ Инстаграма.
В сообщении прикреплена фотография, на которой изображена девочка. В тексте сообщения говорится, что её нашли в районе «ГАИ».
«Найдена в районе девочка в районе ГАИ. Говорит, что зовут Арина 4 года, маму зовут Ира, а папу Коля, разошлите по группам может кто узнает», — говорится в тексте сообщения.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу департамента полиции Костанайской области.
«Данное сообщение не имеет отношения в Костанайской области. В полицию о потере ребёнка никто не обращался. Никаких заявлений не поступало», — сообщили в пресс-службе ДП.
Оказалось, что данная рассылка «пришла» из России.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области