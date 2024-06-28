USD 465.52
EUR 498.2
RUB 5.45
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Найдена. Погибла. Найдено тело пропавшей девочки в Костанайской области

Найдена. Погибла. Найдено тело пропавшей девочки в Костанайской области

Фотография для новости Найдена. Погибла. Найдено тело пропавшей девочки в Костанайской области

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской

Информация о гибели пропавшей 16-летней жительницы села Аулиеколь Дарьи Тайрониной размещена волонтёрами поисково-спасательного отряда «Дос». 

Больше никаких подробностей не сообщается.

Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

«Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения трупа 16-летней девушки в Аулиекольском районе. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в сообщении.

Фото волонтёров поисково-спасательного отряда «Дос»
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Девочку разыскивают в Костанайской области

Следующая новость

За казахстанцев стали чаще платить новые пенсионные взносы