Найдена. Погибла. Найдено тело пропавшей девочки в Костанайской области

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской
Информация о гибели пропавшей 16-летней жительницы села Аулиеколь Дарьи Тайрониной размещена волонтёрами поисково-спасательного отряда «Дос».
Больше никаких подробностей не сообщается.
Мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.
«Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения трупа 16-летней девушки в Аулиекольском районе. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются», — говорится в сообщении.
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