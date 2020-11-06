Найдено тело пропавшего 43-летнего костанайца

3 ноября в Костанае по улице Речная в логу обнаружено тело ранее без вести пропавшего 43-летнего Каната Досжанова.

Согласно заключению экспертизы причина смерти — общее переохлаждение организма.

Напомним, 29 октября в Южный отдел полиции УП Костаная поступило заявление от 68-летнего жителя областного центра с просьбой оказать содействие в розыске сына Досжанова Каната Темиржановича. Мужчина 22 октября утром ушел из дома и местонахождение его было неизвестно.

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