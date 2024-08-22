Найдено тело пропавшего мальчика в Костанайской области

В поселке Козыревка района Б.Майлина завершились поиски ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

Силами спасателей ДЧС Костанайской области найдено и извлечено из воды тело 8-летнего мальчика без признаков жизни в районе акватории реки Тобол.

Поиски велись на протяжении пяти дней.

Задействованы спасатели МЧС, полиция, местные исполнительные органы, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат.

За время поисков под водой обследовано около 63 тыс. кв. км. Поверхностно более 80 км.

МЧС призывает граждан быть бдительными, соблюдать правила безопасности вблизи водоемов.

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