Найдено тело пропавшего мальчика в Костанайской области

В поселке Козыревка района Б.Майлина завершились поиски ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.
Силами спасателей ДЧС Костанайской области найдено и извлечено из воды тело 8-летнего мальчика без признаков жизни в районе акватории реки Тобол.
Поиски велись на протяжении пяти дней.
Задействованы спасатели МЧС, полиция, местные исполнительные органы, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат.
За время поисков под водой обследовано около 63 тыс. кв. км. Поверхностно более 80 км.
МЧС призывает граждан быть бдительными, соблюдать правила безопасности вблизи водоемов.