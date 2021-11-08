Найдено тело пропавшего неделю назад 30-летнего костанайца

Информацию об этом сообщили волонтеры поискано-спасательного отряда «ДОС».

В пресс-службе ДП области информацию подтвердили. Мужчина пропал 1 ноября.

«Обнаружено тело на одном из дачных участков. По факту обнаружения проводится расследование. Назначена экспертиза,-сообщили в ведомстве.

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