Найдено тело пропавшей женщины в реке Тобол

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области 28 июня в 3 км от Костаная из реки Тобол силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области в 20:10 обнаружен и извлечен из воды труп 49-летней женщины.

Напомним, что 27 июня примерно в 22:45 женщина пропала на реке Тобол при неизвестных обстоятельствах.

При ведении водолазных и поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тело женщины в 1,5 км вниз по течению от места происшествия. Тело извлечено спасателями, погружено на лодку, доставлено на берег реки и передано сотрудникам полиции.

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.Назначена судебно-медицинская экспертиза.

ДЧС Костанайской области предупреждает, не купайтесь в опасных, запрещенных местах и не употребляйте спиртные напитки во время купания.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.