Найдено тело пропавшей женщины в реке Тобол

Фото пресс-службы ДЧС региона
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Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области 28 июня в 3 км от Костаная из реки Тобол силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области в 20:10 обнаружен и извлечен из воды труп 49-летней женщины.
Напомним, что 27 июня примерно в 22:45 женщина пропала на реке Тобол при неизвестных обстоятельствах.
При ведении водолазных и поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тело женщины в 1,5 км вниз по течению от места происшествия. Тело извлечено спасателями, погружено на лодку, доставлено на берег реки и передано сотрудникам полиции.
Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.Назначена судебно-медицинская экспертиза.
ДЧС Костанайской области предупреждает, не купайтесь в опасных, запрещенных местах и не употребляйте спиртные напитки во время купания.