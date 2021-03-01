Найдены останки, пропавшей в 2017 году, Виктории Курочкиной — ДП Костанайской области

Виктория Курочкина пропала в сентябре 2017 года. Она вышла из дома в поселке Качар и не вернулась. 32-летняя Виктория Курочкина пропала днем 24 сентября. Она оставила двух своих несовершеннолетних детей дома и ушла в неизвестном направлении без мобильного телефона, сообщает alau.kz

Её искали несколько месяцев. В поисках были задействованы 140 сотрудников полиции, также привлечены службы ЧС, пожарной службы, специалисты местного отдела образования. Откликнулись на поиски пропавшей женщины преподаватели и учащиеся Рудненского политехнического колледжа, слушатели учебного центра и академии МВД РК, работники комбината ССГПО, привлекались служебно-розыскные собаки.

Знакомые отзывались о Виктории, как об ответственном человеке, занимающемся спортом, никто не верит в то, что она могла просто уйти.

Сестра пропавшей Римма Рыжова, сообщила что в 2019 году найдены останки Виктории. «В 2019 году моему брату сообщили, что на территории Федоровского района найдены останки. Предположительно Виктории. Брат сдал анализ на ДНК. В течение двух месяцев нам обещали результат. Но ответа так и не было. Брат в 2020 году весной вновь обратился в полицию и у него опять взяли анализ. Что-то с первой экспертизой не получилось», — говорит Римма Рыжова.

Потом, как утверждает сестра пропавшей, они захотели забрать найденные останки сестры, чтобы похоронить. Однако, им их никто не выдает.

«Мы ждали ответа. Нам дали номер телефона следователя , который сказал, что дело находится в архиве Рудного. Стали выяснять, где останки. В Фёдоровском морге нам сказали, что полицейский их забрал. Полицейский, в свою очередь, сказал, что не забирал. Туда-сюда нас отправляют. Все обещают перезвонить, но никто не звонит. Где нам останки искать, как нам её похоронить, мы не представляем», — говорит Римма.

Как нам сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в производстве управления полиции Рудного находится уголовное дело, зарегистрированное по ст. 99 Уголовного кодекса «Убийство».

«Из обстоятельств дела следует, что 23 мая 2019 года в Федоровском районе обнаружены фрагменты скелетированного трупа человека. Судебная молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила их принадлежность жительнице поселка Качар Виктории Курочкиной. Родственникам необходимо разъяснить, что в соответствии со ст.118 уголовно-процессуального кодекса останки скелетированного трупа признаны вещественным доказательством по уголовному делу», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Для рассмотрения вопроса о возможности выдачи родственникам останков для захоронения необходимо обратиться с ходатайством в управление полиции Рудного.

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