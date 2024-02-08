Найдены тела всех погибших при сходе оползня

В Медеуском районе Алматы на месте, где ночью 8 февраля 2024 года сошел оползень, найдены тела всех погибших – двоих взрослых и двоих детей, сообщает Zakon.kz.
Об этом корреспонденту нашей редакции рассказал один из спасателей, участвовавший в поисково-спасательных работах на месте трагедии.
«К сожалению, все четыре человека погибли, всех вытащили»,- сообщил командир роты Министерства по ЧС РК Шалабай Жаксылык.
Как уточнили в МЧС, на месте происшествия спасатели обнаружили и извлекли тела:
мужчины 1984 г. р.,
женщины 1980 г. р.,
двух юношей 2007 г. р.
«На месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы. Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и другие, а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику»,- сообщает пресс-служба МЧС РК.
В ведомстве подчеркнули, что работы в основном ведутся вручную.
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