Найти новое здание для ЦОНа рекомендовал министр цифрового развития в Костанае

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин посетил Костанайскую область. Главная цель – ознакомиться с ходом реализации программы «Цифровой Казахстан».

При посещении Отдела обслуживания населения №1 Костаная министр вновь обратил внимание на строго соблюдение в ЦОНах противоэпидемиологических мер: посещение только по предварительному бронированию, обязательное подтверждение статуса каждого посетителя через систему «Ashyq», соблюдение социальной дистанции и обязательное наличие антисептических средств.

«У вас многие посетители приходят в сектор самообслуживания, — отметил Багдат Мусин, — предлагаю на каждом столе разместить небольшие флаконы с антисептическими средствами. Это будет гораздо удобнее, нежели один большой дезинфицирующий прибор на сектор. Человек поработал за компьютером, ушел, приходит следующий – обрабатывает руки и клавиатуру антисептиком и начинает работать. Это тоже защитная противовирусная мера».

Также Багдат Мусин отметил, что на данный момент первый отдел по обслуживанию населения Костаная обслуживает большое количество граждан и для улучшения качества обслуживания, недопущения возникновения очередей, министр рекомендовал найти новое здание для центрального ЦОНа.

Помимо этого, министр ознакомился с алгоритмом подготовки и отправки электронных обращений граждан в госорганы, лично протестировав возможность отправки обращения.

«Мы знаем, что согласно новому АППК, ответ на обращение гражданин получит в течение 15 дней. Отправляя свое обращение в акимат Костаная выявил для себя некоторые момент, которые необходимо усовершенствовать. Если гражданин отправил сообщение через портал, то ответ поступит в личный кабинет. А если через акимат или ЦОН – нужно прийти за ним опять. Это неудобно. Надо рассмотреть возможность и внедрить доступ к ответу через мобильный телефон. Мы ведь указываем свой номер, когда отправляем обращение. Это удобно, потому что кто-то, например, как я, обращение составил в ЦОНе Костаная, а через 15 дней я буду в другом городе. При внедрении новой функции через SMS-уведомления мы будем знать не только на каком этапе рассмотрения в том или ином госоргане находится обращение, но и потом получить доступ к ответу».

Напомним, 1 июля в Казахстане внедрили электронную систему e-Otinish (она будет контролировать рассмотрение обращений). Главным оператором системы электронных обращений e-Otinish стала Госкорпорация «Правительство для граждан», разрабатывает систему BTS Didgital. Подать обращения можно несколькими способами: через портал электронного правительства, госорганы и ЦОНы. В ЦОНах для этого созданы специальные пункты приема обращений. С 1 июля через ЦОНы Костанайской области уже поступило 5 обращений.

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