Найти пропавших во время войны — возможно. Общественное объединение «Атамнын аманаты» проводит поиски за рубежом и находит в братских могилах останки казахстанских воинов. Более 250 найденных — уроженцы Костанайской области. Сейчас департамент по делам обороны региона ищет родственников павших в бою солдат, чтобы вернуть память о героях и передать останки на родную землю.

Ни для кого не секрет, что Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей. Среди них — многие солдаты, пропавшие без вести. В честь 80-летия Победы общественное объединение «Атамның аманаты» проводит поисковые работы и уже обнаружило в братских могилах останки тысяч казахстанских воинов.

«Останки погибших воинов находятся за границей. Основная часть — это Румыния, Болгария, Германия. Это все за границей находится, конечно. Потому что там они воевали, там они погибли, их в братских могилах похоронили. Сейчас проходят раскопки и находятся наши казахстанские воины», — рассказала начальник службы по работе с ветеранами департамента по делам обороны Костанайской области Адия Нурпеисова.

Останки солдат, найденные за рубежом, доставляют на родину за счёт государства. Официальный список найденных бойцов направлен в Министерство обороны Казахстана. Среди них — 255 воинов из Костанайской области.

«Мы сейчас ищем родственников для того, чтобы восстановить связь с родственниками. На данный момент нашлось 12 человек. У нас в Мендыгаринском районе нашлась женщина. Когда ее отец ушел на фронт ей было всего 2-3 года, сейчас ей уже 83. Он пропал вез вести. Теперь ждем, чтобы останки передать этой женщине», — рассказала Адия Нурпеисова.

Личность солдат устанавливают по специальным жетонам — личным знакам с уникальным номером. Они нужны, чтобы учитывать военнослужащих и быстро опознавать погибших или раненых в боевых условиях. Такой жетон обязан был носить при себе каждый боец. В департамента по делам обороны есть четкий список с именами, фамилиями и другими данными установленных солдат.

Жители региона, которые сейчас находятся в поисках своих предков, погибших на войне, могут по всем вопросам обратиться в областной департамент по делам обороны или по номерам, указанным на экране.

