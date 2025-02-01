На сайте Career Enbek начался прием заявок от безработных граждан на получение ваучеров для признания профессиональной квалификации. Данная инициатива направлена на содействие занятости, поддержку профессионального развития граждан и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РК.

Обработка заявок и консультационная поддержка на всех этапах будет проводиться центрами трудовой мобильности.

Единоразовый ваучер позволит пройти процедуру признания профессиональной квалификации и подтвердить наличие у гражданина соответствующих навыков и опыта, что может помочь облегчить трудоустройство на работу.

Ваучеры будут принимать центры признания профессиональных квалификаций, что позволит безработным лицам пройти процедуру на бесплатной основе.

Чтобы получить ваучер гражданину необходимо иметь официальный статус «Безработный», зарегистрироваться на платформе Career Enbek и подать заявление онлайн через личный кабинет.

Заявки будут приниматься до 15 октября текущего года.

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