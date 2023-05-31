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Наказали родителей и предпринимателей. Костанайские полицейские проверили ночные заведения

Фото из открытых источников

В преддверие летних каникул сотрудники отделения ювенальной полиции УМПС ДП Костанайской области организовали рейд по увеселительным и развлекательным заведениям.

«Цель рейда — проверить, есть ли там несовершеннолетние в ночное время. Помимо этого проведены профилактические беседы с владельцами заведений и разъяснили меры наказания за допущение нахождения несовершеннолетних в ночное время. Пять индивидуальных предпринимателей привлечены по статье 132 КоАП РК за нахождение в увеселительном заведении несовершеннолетних, им грозит штраф в размере 10 МРП. Помимо этого привлечено 16 законных представителей по статье 442 ч КоАП РК, они также выплатят штраф в размере 3 МРП»,-пояснила старший инспектор ОЮП УМПС ДП Костанайской области Индира Нуруева.

Полицейские предупреждают о том, что каждый родитель должен быть ответственным за безопасность своего ребенка.

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