Надзорным органом в рамках анализа выявлены факты непринятия принудительных мер по взысканию задолженности по пенсионным выплатам. В соответствии со статьей 256 Социального кодекса РК (далее-Кодекс) своевременно и (или) в полном объеме не уплаченные суммы социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов взыскиваются органами государственных доходов. Об этом сообщает прокуратура Северо-Казахстанской области.

Вопреки установленным требованиям Кодекса Управлением государственных доходов района М.Жумабаева в отношении 5 работодателей (налогоплательщиков) на протяжении 7 месяцев не принимались соответствующие меры по взысканию задолженности по обязательным пенсионным выплатам в пользу 50 работников.

В другом случае, должностные лица Управлений государственных доходов Аккайынского, Акжарского, Есильского, Мамлютского, Шал акына, Кызылжарского, Уалихановского, Тайыншинского районов и г.Петропавловска в нарушение требований Кодекса за несвоевременное перечисление пенсионных взносов не привлекали 22 работодателей к административной ответственности по статье 91 КоАП.

По акту прокурорского надзора задолженность по пенсионным выплатам в размере 3 млн тенге перед работниками погашена, работодатели и должностные лица органов государственных доходов привлечены к установленной законом ответственности.

Вопрос соблюдения пенсионных и социальных выплат находится на контроле надзорного органа.

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