Наказание для поджигателей автомобилей ужесточил областной суд

Ранее суд городской ограничил свободу двум 27-летним мужчинам Василию Соколову и Руслану Яндиеву, за то, что они по предложению неизвестного человека, уничтожили машину жительницы Костаная, проживающей в микрорайоне Береке.

После получения предоплаты в 300 тысяч тенге, ночью 10 июня, с двумя полуторалитровыми бутылками наполненными бензином, они направились на стоянку дома, в котором проживала хозяйка «заказанного» автомобиля «Hyundai Elantra».

Машина была подожжена, но загорелись и рядом стоящие автомобили “Волга” и «Opel». Также частично пострадала машина марки «Mitsubishi». Общая сумма ущерба нанесенного деяниями обвиняемых привысила 13,5 миллионов тенге.

Они в суде полностью признали вину, раскаялись и сообщили, что уже начали частями выплачивать ущерб. С учетом многих обстоятельств, их не лишили свободы, но ограничили её на 4 года.

Колегия областного суда приговор изменила. Соколову, так как он выплатил свою часть денег потерпевшим, отправлен в места лишения свободы на три года, а Яндиеву на четыре с половиной. Приговор в законную силу не вступил.

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