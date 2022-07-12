Наказание назначено экс-замакиму Костаная и экс-начальнику отдела ЖКХ

Наказание назначено экс-начальнику отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбаю Мусину и экс-заместителю акима города Ануарбеку Касимову.

Они обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями, а Мусин еще и в халатности. Согласно материалам дела, в 2020 году при ремонте Притобольского парка тогдашний глава ЖКХ самостоятельно не провёл анализ цен на установленные в парке малые архитектурные формы, что по мнению следствия, повлекло, по неосторожности, причинение ущерба государству в особо крупном размере, более чем на 76 миллионов тенге.

Также Мусин и Касимов, в апреле 2021 года, попросили нескольких подрядчиков оплатить смену брусчатки на улице Пушкина, а позже и видеоролики о положительном имидже своей деятельности по устранению паводка, одной из городских газет. Директора предприятий, опасаясь создания препятствий бизнесу, за брусчатку отдали 1,5 миллиона, за ролики миллион тенге.

Суд счёл смягчающими обстоятельствами наличие у подсудимых малолетних детей, добровольное возмещение материального ущерба, раскаяние, способствование раскрытию преступлений. Отягчающим — нарушение принятой ими присяги. Прокурор просил назначить подсудимым по году ограничения свободы. Они же попросили об амнистии. Суд прошение удовлетворил, но оставил дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.

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