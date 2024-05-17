Наказание серьёзное. Зачем нанесли новую разметку и что делать костанайцам, которые ею недовольны, рассказали в полиции

В управлении полиции города объяснили появление новой разметки в областном центре. Практически на всех улицах дорожная разметка разрешала поворот налево, из-за этого создавались аварийные ситуации.

Это новая разметка на улице Баймагамбетова от пересечения с Гоголя до Тауелсиздик водители не могут повернуть налево, приходится доезжать до перекрестка. Таких примеров по городу не мало.

«Принцип такой, это для безопасности. Второе, чтобы не было заторов. Левоповротние прерывистые, мы рисуем не сплошные. Каждое заявление, мы рассматриваем индивидуально. Выезжаем, смотрим, и принимаем решение. Где-то возвращаем прерывистую, где-то отказываем. Такие моменты у нас конечно есть. В основном это организации по улице Карбышева», — отметил старший инспектор административной полиции УП Костаная Мейрамбек Амангельдинов.

Мейрамбек Амангельдинов отметил, что если люди не согласны с нанесением разметки, есть возможность обратиться в управление полиции города с официальным заявлением. Каждый участок будет тщательно обследован.

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