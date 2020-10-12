Наказание за получение взятки назначено главврачу костанайского тубдиспансера

Наказание за получение взятки назначено главному врачу костанайского противотуберкулезного диспансера. Вместе с ней приговор огласили и в отношении её соучастницы, и в отношении взяткодателя. Всем фигурантам дела назначены штрафы, многократно превышающие сумму незаконного вознаграждения. Главврачу придется выплатить государству почти 12 миллионов тенге

По материалам дела главному врачу областного противотуберкулёзного диспансера Любови Муржакуповой было поручено открыть провизорный госпиталь на базе отделения физио-пульмонологического центра, расположенного в Тобыле. Возникла необходимость обеспечения его медизделиями и средствами защиты. Согласно обвинению, дезсредства решено было приобрести в ТОО «Тас-Фарм», способом из одного источника. От его руководителей Муржакупова за шесть договоров на 16 миллионов тенге, решила получить взятку в размере 20%, то есть в 3 миллиона 200 тысяч тенге, через главбуха Акмарал Базылбекову. Та при встрече предложила данные условия директору ТОО Саиде Курмановой, но она согласилась только 10-15% от суммы заключенных договоров. Но в итоге передала посреднику ещё меньшую сумму — 236 тысяч тенге, большую часть из которых взяла себе главбух Базылбекова.

«Суд приговорил: Муржакупову Любовь Константиновну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 366 частью 2 УК РК, по которому назначить ей наказание в виде штрафа, 50-кратной суммы взятки, что эквивалентно 11 миллионам 800 тысяч тенге в доход государства»,- сказал судья Самат Сатмагамбетов.

Главбуху Базылбековой назначен штраф в 10-кратном размере суммы взятки, то есть 2 366 000 тенге, взяткодателю Курмановой в 20-кратном размере, то есть, 4 720 000 тенге.

«При этом, суд исключил из обвинения упоминание в отношении трех миллионов, шестнадцати миллионов, так как по данным эпизодам обвинения подсудимым практически не предъявлены. У нас пока за умысел не судят. Вас осудили только за получение, передачу и посредничество во взятке в сумме 236 тысяч тенге»,- пояснил Самат Сатмагамбетов.

Из отягчающих вину обстоятельств судья исключил совершение правонарушения в период чрезвычайного положения в стране. Смягчающих вину Муржакуповой и Курмановой обстоятельств суд не усмотрел.

«В отношении Базылбековой суд учёл в качестве смягчающих вину обстоятельств полное признание вины, и чистосердечное раскаяние», — заключил Самат Сатмагамбетов.

Также подсудимых пожизненно лишили права занимать должности на государственной и приравненой к ней службе. На добровольную уплату штрафов им отводится один месяц. В случае уклонения от неё, наказание может быть заменено на реальный срок лишения свободы.

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