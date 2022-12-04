Наказание за совершение убийства назначено жителю Костанайской области.

57-летний инвалид 2-ой группы по зрению, в суде пытался доказать, что преступление совершил неумышленно, однако, судебное следствие установило, что это не так.

В специализированном суде по уголовным делам рассмотрели обстоятельства преступления, в совершении которого обвинялся житель Аркалыка Нурлан Сулейменов. Совершено оно было 14-ого августа. Местом совершения стал строительный вагончик в поселке Северный Аркалыка, стоящий на территории потребительского кооператива.

«В состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшего конфликта с Пономаренко, взяв в руки лежащий на буфете кухонный нож, с достаточной силой нанес два удара. В область левой стороны грудной клетки, в область левой стороны шеи Пономаренко. В результате полученных повреждений, потерпевший скончался на месте преступления. Кроме того, на теле потерпевшего, имеется множество сажин, а также, непроникающих ножевых ранений», — зачитал гособвинитель Мариям Сулейменова.

Подсудимый не отрицал, что удар ножом был его реакцией на противоправные действия Пономаренко по отношению к нему, но без угрозы для жизни. В момент совершения преступления Сулейменов был вменяем. Это установила экспертиза. Гособвинение приняло во внимание и смягчающие вину обстоятельства — чистосердечное раскаяние и явку с повинной.

«Поскольку подсудимый сам позвонил в полицию, сообщил, что убил человека, признался в совершенном преступлении, в следственных действиях показал, каким образом наносил ранения Пономаренко», — сказал гособвинитель.

Отягчающее обстоятельство в действиях Сулейменова установлено одно — совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Заверения подсудимого о том, что он совершил убийство неумышленно, были опровергнуты доказательствами, например, количеством нанесенных ударов. Суд признал Сулейменова виновным.

«Назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — зачитал приговор судья Жолдыбай Метаев.

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