Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве рассказал, как будут бороться с дилерами, которые продают на рынках мясо и животных без ветеринарных справок, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МСХ сообщил, что случай заражения животных сибирской язвой в Атбасаре и последующие действия их владельцев выявили ряд слабых мест.

«Этот скот не был учтен, не вакцинирован своевременно. В этой связи сейчас мы будем усиливать контроль в этой сфере. Будет спрос с владельцев животных – так разводить скот нельзя! Отелилась корова, через семь дней он должен будет поставить на учет теленка, бирку на уши повесить. Но некоторые пренебрегают этими требованиями. Теперь поручение дано – провести подворовой обход и разъяснить требования закона: пока не было штрафов за отсутствие бирок, а теперь такие штрафы ужесточим, может быть, в два раза поднимем его размер. И будем привлекать к ответственности не только владельцев, но и ветеринаров, которые там работают. Почему они не следят за вверенной территорией?» – заявил Айдарбек Сапаров.

Сегодня размер штрафа, по его словам, составляет 30 тыс. тенге.

«Сейчас есть дилеры, которые скупают скот и продают на базарах – без бумаг и справок ветеринарных. Для них будет предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной ответственности. Планируем ввести в закон такую норму. Иначе никак. Надо ужесточать контроль в этой сфере. Ведь так можно нанести вред обществу, заразить большое количество людей. Только разрабатываем (поправки. – Прим. ред.), осенью придут депутаты, тогда видно будет – поддержат они или нет. Но работы по наложению штрафов мы сейчас уже начнем», – резюмировал Айдарбек Сапаров.

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