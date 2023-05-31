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Какое наказание просит прокуратура для директора костанайского оружейного магазина?

Взрыв в магазине «Оружейная палата» в Костанае произошел 3 сентября прошлого года. В результате загорелись рядом стоящие одноэтажные здания. Огонь перешел на крыши ближайших зданий СТО, столовой, и распространился по площади более 2000 квадратных метров. Подсудимый по делу, которое рассматривается в костанайском городском суде, — руководитель ТОО «Сатурн 2012», и магазина «Оружейная палата», Сергей Бескровный.

Обвинения ему предъявлены по статье «Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия и смерть четырех лиц». В результате пожара погибли Кравченко, Ефимов, Неводничий, Мурзабеков, а также различные телесные повреждения получили шесть лиц, и причинен ущерб имуществу граждан на общую сумму 491 миллион 31 тысяча 129 тенге.

Согласно материалам дела, 2 сентября из Темиртау прибыл заказанный в тамошнем предприятии груз, пыжи для охотничьих патронов и 40 килограммов пороха. 3 сентября, в субботу, один из работников доставил посылку в магазин.

«Факт того, что за несколько минут до взрыва Бескровный дал заведомо незаконное поручение Неводничему занести ящик с порохом в хранилище, расположенное в подвальном этаже магазина, подтверждается показаниями потерпевшего Некрасова, который показал, что 3 сентября 2022 года Бескровный отправил Неводничьего в цокольный этаж магазина, что-то сделать. После чего Неводничий позвал Ефимова, и спустя, примерно, 2-3 минуты прогремел взрыв», — сказала государственный обвинитель Мариям Сулейменова.

Согласно обвинению, в результате неустановленных действий работников магазина, из-за сильного трения и удара, в подвале загорелся бездымный порох. В деле есть заключение специалиста по пожарной безопасности, которое говорит, что хранение пороха в подвале не соответствует нормам. Обвинение считает, что вина Бескровного в совершении инкриминируемых ему деяний, не вызывает сомнений, и полностью доказана.

«Прошу суд Бескровного признать виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права, сроком на три года, занимать руководящие должности. Отбывание наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить, взять под стражу в зале суда», — сказала государственный обвинитель.

Также обвинение просит суд взыскать с Бескровного гражданские иски потерпевших в части материального и морального вреда в полном объеме.

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