Накажут автовладельцев, которые ездят на незарегистрированных иностранных авто

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В соответствии с поручением Главы государства совместно с заинтересованными государственными органами проведена легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года, сообщает polisia.kz
Всего в рамках легализации на казахстанский учет зарегистрировано более 304 тыс. автомобилей, в том числе 21 тыс. автоконструкторов и 55 тыс. автомобилей поставлено на временный учет.
Что касается иностранных автомобилей, которые не прошли легализацию.
«Они подлежат регистрации в обычном порядке с уплатой всех предусмотренных платежей и в случае соответствия их техническим и экологическим требованиям. При этом напоминаем автовладельцам, что эксплуатация автотранспорта, незарегистрированного в установленном порядке, влечет за собой административную ответственность», — сообщает polisia.kz