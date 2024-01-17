Накажут автовладельцев, которые ездят на незарегистрированных иностранных авто

В соответствии с поручением Главы государства совместно с заинтересованными государственными органами проведена легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года, сообщает polisia.kz

Всего в рамках легализации на казахстанский учет зарегистрировано более 304 тыс. автомобилей, в том числе 21 тыс. автоконструкторов и 55 тыс. автомобилей поставлено на временный учет.

Что касается иностранных автомобилей, которые не прошли легализацию.

«Они подлежат регистрации в обычном порядке с уплатой всех предусмотренных платежей и в случае соответствия их техническим и экологическим требованиям. При этом напоминаем автовладельцам, что эксплуатация автотранспорта, незарегистрированного в установленном порядке, влечет за собой административную ответственность», — сообщает polisia.kz

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