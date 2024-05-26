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Накажут. Что грозит за сорванную сирень, ответил юрист

Фотография для новости Накажут. Что грозит за сорванную сирень, ответил юрист

Фото взято с сайта nikpitomnik.ru

Надломанный или срезанный в общественном месте букет сирени – это уже правонарушение. Как и за любое нарушение закона, за него предусмотрено наказание, передает «Диапазон».⁣

«У дома растет сирень, сколько себя помню, стоит заборчик, все аккуратно. Но каждый год люди перелезают через забор и ломают наши ветки. Да не жалко, берите, но попросите и не топчитесь по территории! Прямо в окна стоят и смотрят. Есть ли статья, чтобы привлечь за эту «кражу»? Я табличку с информацией о наказании повешу», — задается вопросом жительница Актобе.⁣

В свою очередь, юрист Алена Дуля сообщила, что статьей 3381-1 Кодекса РК об административных нарушениях предусмотрена ответственность за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в виде штрафа на физических лиц в размере 50 МРП.⁣

«Это если сам куст находится на земле, принадлежащей государству. Если же куст находится на земле, находящейся в частной собственности, то собственник вправе самостоятельно доказывать размер ущерба, например каким-либо заключением специалиста, либо предъявлением требования о возмещении морального вреда (размер не ограничен)», — пояснила юрист.⁣

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