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Накажут ли граждан, которые, пользуясь обстановкой, уносили товары из разграбленных магазинов

stan.kz

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Юрист Евгений Яворский в интервью программе «Информбюро» на «31 канале» рассказал, какое наказание ждёт тех, кто грабил магазины, воспользовавшись хаосом во время январских погромов.

«Будут судить за «Грабёж» (Уголовный кодекс, статья 191 – Авт.), возможно, будет «Разбой» (Уголовный кодекс, статья 192 – Авт.) и скупка краденногоАлматы,товары,магазины (статья 196 Уголовного кодекса «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём» – Авт.) в зависимости от квалификации, скорее всего, это будут большие штрафы. Также хочется сказать, что мародёрство скорее не будет применено, потому что это (применяется – Авт.) в военное время, тогда статья предусматривает ответственность. А военного времени, слава богу, пока у нас нет», – рассказал Евгений Яворский.

За скупку краденного предусмотрено наказание от 160 до 4 000 МРП, по статье «Грабёж» могут наказать на 2 000 МРП в зависимости от деталей, статья «Разбой» предполагает лишение свободы на срок от трёх лет.

Также журналисты спросили у психолога Германа Владимирова, почему же люди приходили в магазины грабить.

«Человек хочет взять, потому что не уверен в завтрашнем дне. Cегодня он готов взять не совсем законными методами», – сказал он.

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