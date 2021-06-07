Накажут ночной клуб после драки в центре Костаная

О шумном инциденте, который произошёл ранним утром 6 июня, в редакцию ТРК «Алау» сообщили жители домов, расположенных на улице Гоголя в районе «Бородинского» магазина. По словам одного из них, многие проснулись около 6 утра от звуков выстрелов, а выглянув в окно, увидели бегущих через дорогу мужчин, и услышали слова «Кто стрелял?». Один из мужчин хватался за живот и грудь. Слово «стреляли» прозвучало не раз. К месту происшествия стянулось много полицейских машин, кинологи обследовали его с собаками, передает alau.kz

Официальную информацию озвучили представители городского управления полиции.

«Поступило сообщение, что в одном из дворов по улице Гоголя происходит конфликт между молодыми людьми. На место выехала следственно-оперативная группа, наряды МПС. По прибытию конфликт был пресечен. Участники были доставлены в УП Костаная для разбирательства», — сообщил замначальника управления полиции Костаная Ербулат Мурзатаев.

Установлено, что изначальной причиной конфликта явилась стычка двух молодых людей из-за девушки. Косвенное подтверждение этому появилось в социальной сети Instagram, на странице одной из жительниц города, где она сама утверждает, что за нее, заступился молодой человек и сам, в итоге, пострадал.

«В последующем, друзья, которые находились по обе стороны, также включились в конфликт. Три человека доставлены в больницу с различными травмами, среди которых нет повреждений, характерных для огнестрельных. Имеются синяки и колото-резанные ранения. У одного ранение колото-резанное в плечо, у другого в ягодичную область. С третьим, — перелом челюсти», — сообщил Ербулат Мурзатаев.

По информации управления здравоохранения, третий пострадавший еще и лишился нескольких зубов. На месте изъят нож, которым, по предварительной версии, один человек нанес ранения двум оппонентам. Достоверно установлено об участии в драке четверых молодых людей, примерно 1998 года рождения. Трое из них рудничане. Привлекают к ответственности и заведение, в котором и начался конфликт.

«Заведение должно было работать до 00.00 часов ночи. Оно работало до 4.00 утра. В части нарушения карантинного режима направлено письмо для привлечения к ответственности в СЭС Костаная», — отметил замначальника управления полиции Костаная.

По основному же факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

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