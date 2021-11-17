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Накажут рудничанку, которая использовала чужие фото девушки на сайте знакомств

ria.ru

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За семь дней сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области раскрыто 38 ранее совершенных преступлений. Зарегистрировано 4 преступления, из них 2 факта интернет мошенничества, один факт сбыта специальных технических средств и один факт неправомерного доступа к информации.

В ходе проведенных мероприятий был выявлен факт незаконного сбыта специальных технических средств негласного получения информации. Житель Костаная, через объявление на сайте OLX.kz продавал микро-наушники. В настоящее время микро-наушники изъяты и отправлены на экспертизу.

В городе Рудном установлена женщина, которая скопировала личные фотографии незнакомой девушки в телеграмм канале и впоследствии использовала их на сайте знакомств.

В период ОПМ задержан 35-летний житель Аулиекольского района, который путем обмана и злоупотребления доверием, оформлял онлайн-кредиты в микрокредитных организациях от 500-800 тысяч тенге. От рук мошенника пострадало 7 человек, общий ущерб составил около 4 млн тенге. По данным фактам проводятся досудебные расследования по ст. 190 ч.2 УК РК «Мошенничество».

Житель района Б.Майлина выставил объявление на сайте OLX.kz о продаже профлистов. После получения предоплаты, заблокировал номер покупателя и обещанный товар так и не доставил. Материальный ущерб составил более 40 000 тенге.

18-летний житель Федоровского района выставил объявление на сайте OLX.kz о продаже скутера и при получении им денежных средств в сумме 155 тысяч тенге заблокировал покупателя и товар не предоставил.

Во время проведения ОПМ отделом по борьбе с киберпреступностью УКП ДП области совместно с местной полицейской службой размещено более тысячи плакатов по предупреждению интернет-мошенничеств, в наиболее посещаемых местах.

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