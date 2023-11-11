Наказывать еще и покупателя за незаконное приобретение алкоголя предлагают прокуроры Костаная

Проблемы в сфере реализации алкоголя в Костанайской области, обсуждали в палате предпринимателей, где был озвучен ряд предложений для внесения в законодательство.

Прокуроры предлагают разработать правила.

«Разработать двустороннюю ответственность, как, непосредственно, у владельцев магазинов, или алкомаркетов, баров, так и ответственность у самого покупателя, потребителя то бишь. С барами какая проблема? Человек пришел в бар, купил алкоголь и вынес. И владелец, не несет никакой ответственности», — отметил начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан Гутов.

Да и правовых механизмов, чтобы заставить клиента употребить алкоголь, не выходя из заведения, у владельцев питейных заведений нет. Прокуроры пообещали рассмотреть эти вопросы. Так что, возможно вскоре, привлечение к ответственности и продавца, и покупателя, совершивших незаконную куплю-продажу алкоголя, станет таким же закономерным, как наказание за взятку и тому, кто её получил, и тому, кто её дал.

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