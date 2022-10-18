Наказывать тех, кто ворует канализационные люки, и тех, кто принимает — аким Костаная

Серьезно наказывать тех, кто ворует канализационные люки, и тех, кто принимает. Такое предложение озвучил аким Костаная на аппаратном совещании.

Сегодня в городе 15 организаций, которые покупают металл. С их владельцами планируют провести встречи и предупредить об ответственности, в случае принятия ими краденных люков.

В областном центре участились кражи люков. Как рассказал аким Костаная, в службу айкомек с подобными проблемами жители обращаются каждую неделю. Например, в новом микрорайоне Береке, люк в одном и том же месте пропадал уже дважды. И чтобы это предотвратить, глава областного центра предлагает бороться с этой проблемой совместно с сотрудниками полиции.

«Это цветмет же? Вы все точки их знаете, где принимают цветной металлолом. Проводите рейды. За это надо наказывать. Кто принимает цветмет люки. Надо будет очень серьезно наказывать. Все, что есть примените. Если не хватает сил, давайте мы подключимся, вместе будем отрабатывать. Если это предприниматель у него есть разрешение на деятельность. Надо отнимать тогда»,- говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Канализационные люки — лакомый кусочек для любителей металлолома. Недобросовестные граждане, к сожалению, не задумываются об опасности открытого люка, — отмечает глава города. Теперь он предлагает наказывать не только тех, кто похищает люки, но и тех, кто принимает. В городе сегодня таких организаций 15. В ближайшее время с ними планируют провести встречу.

«Надо просто кардинальные меры принять. И соответственно об ответственности письменно предупредить предпринимателей, которые занимаются цветметом. А что касается безопасности, я уже жкх говорил тысячу раз,дайте предложения. Что вы там сделаете сетку, капрон будет или с Тазалыка вы возьмете. Дайте предложения по этим люкам. Понятно, когда большой водосток, сетки будут задерживать мусор, вода будет стоять. Надо продумать вот это все»,- сказал Жундубаев.

Марат Жундубаев также посчитал, что восстановление одного люка для местного бюджета обходится в 35-40 тысяч тенге, а сдать его можно в пределах пяти, шести тысяч.

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