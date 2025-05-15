В Казахстане введут административную ответственность за размещение и распространение противоправного контента, сообщил вице-министр внутренних дел Игорь Лепёха, передает informburo.kz

Сегодня, 15 мая, в мажилисе состоялась презентация проекта закона о профилактике правонарушений. В рамках сопутствующего проекта закона в Казахстане установят административную ответственность за размещение, распространение противоправного контента, а также за «злостное» неисполнение представления государственных органов по устранению причин совершения правонарушений.

Кроме того, в отношении подростков предусматривают специальные меры:

педагогическое сопровождение;

вовлечение в социально полезную деятельность;

программы по профилактике зависимостей и коррекция поведения;

по решению суда возможны индивидуальные ограничения.

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