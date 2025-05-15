USD 506.21 EUR 568.42 RUB 6.3

Наказывать за размещение противоправного контента будут в Казахстане

— Сегодня, 11:33
Изображение для новости: Наказывать за размещение противоправного контента будут в Казахстане

Фото polisia.kz

В Казахстане введут административную ответственность за размещение и распространение противоправного контента, сообщил вице-министр внутренних дел Игорь Лепёха, передает informburo.kz

Сегодня, 15 мая, в мажилисе состоялась презентация проекта закона о профилактике правонарушений. В рамках сопутствующего проекта закона в Казахстане установят административную ответственность за размещение, распространение противоправного контента, а также за «злостное» неисполнение представления государственных органов по устранению причин совершения правонарушений.

Кроме того, в отношении подростков предусматривают специальные меры:

  • педагогическое сопровождение;
  • вовлечение в социально полезную деятельность;
  • программы по профилактике зависимостей и коррекция поведения;
  • по решению суда возможны индивидуальные ограничения.

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.