В Казахстане введут административную ответственность за размещение и распространение противоправного контента, сообщил вице-министр внутренних дел Игорь Лепёха, передает informburo.kz
Сегодня, 15 мая, в мажилисе состоялась презентация проекта закона о профилактике правонарушений. В рамках сопутствующего проекта закона в Казахстане установят административную ответственность за размещение, распространение противоправного контента, а также за «злостное» неисполнение представления государственных органов по устранению причин совершения правонарушений.
Кроме того, в отношении подростков предусматривают специальные меры:
- педагогическое сопровождение;
- вовлечение в социально полезную деятельность;
- программы по профилактике зависимостей и коррекция поведения;
- по решению суда возможны индивидуальные ограничения.
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